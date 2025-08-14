João Goulart

Homem morre após ser espancado em bairro de Vila Velha

Quando foi encontrada, vítima não sabia informar o motivo nem quem eram os agressores, segundo a PM; ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 11:23

Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha investiga o caso Crédito: Divulgação / Polícia Civil

Um homem, de 29 anos, morreu após ser agredido por outras pessoas no bairro João Goulart, em Vila Velha, na tarde de quarta-feira (13). Segundo a Polícia Militar, o lugar onde o crime aconteceu é uma região de tráfico de entorpecentes. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a corporação, e equipe encontrou a vítima ainda com vida, que disse não saber o motivo e nem os autores da agressão. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue). Após o atendimento da PM, porém, o homem acabou morrendo. Não há informações se ele foi a óbito no trajeto ou após ter dado entrada na unidade.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", reforçou a corporação.

