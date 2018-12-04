Homem morre após ser esfaqueado no Centro de Afonso Cláudio

Homem morre após ser esfaqueado em Afonso Cláudio Crédito: Internauta Gazeta Online

Um homem, identificado por Emerson Gomes Gouvêa, morreu após ser esfaqueado no Centro de Afonso Cláudio , na região Serrana, na manhã desta terça-feira (04). Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito conseguiu fugir e não foi localizado até o momento.

As primeiras informações da Polícia Militar são de que a vítima estaria sendo perseguida por Derivaldes Viana da Silva, companhado do filho, Derivaldes Viana da Silva, por volta das 11h. Os dois estariam armados com uma faca. Ao chegar na rodoviária, a vítima foi atingida por diversos golpes, mas a polícia ainda não sabe se o pai ou o filho foi o autor dos golpes.

Mesmo ferido, o homem ainda andou alguns metros e caiu na Avenida Otavio Saiter, a poucos metros de uma praça. Populares prestaram os primeiros socorros e a vítima foi socorrida pelo Samu para o Hospital São Vicente de Paulo, mas não resistiu aos ferimentos.

Os autores do crime foram reconhecidos por testemunhas, mas as identidades não foram divulgadas. Buscas são feitas na região para tentar localizá-los. A motivação do crime ainda é desconhecida. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

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