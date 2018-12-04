Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Homem morre após ser esfaqueado no Centro de Afonso Cláudio

Mesmo ferida, a vítima ainda andou alguns metros e caiu na Avenida Otavio Saiter

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 15:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 15:06
Homem morre após ser esfaqueado em Afonso Cláudio Crédito: Internauta Gazeta Online
Um homem, identificado por Emerson Gomes Gouvêa, morreu após ser esfaqueado no Centro de Afonso Cláudio, na região Serrana, na manhã desta terça-feira (04). Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito conseguiu fugir e não foi localizado até o momento.
As primeiras informações da Polícia Militar são de que a vítima estaria sendo perseguida por Derivaldes Viana da Silva, companhado do filho, Derivaldes Viana da Silva, por volta das 11h. Os dois estariam armados com uma faca. Ao chegar na rodoviária, a vítima foi atingida por diversos golpes, mas a polícia ainda não sabe se o pai ou o filho foi o autor dos golpes.
> Vídeo mostra assassinato de empresário em Afonso Cláudio
Mesmo ferido, o homem ainda andou alguns metros e caiu na Avenida Otavio Saiter, a poucos metros de uma praça. Populares prestaram os primeiros socorros e a vítima foi socorrida pelo Samu para o Hospital São Vicente de Paulo, mas não resistiu aos ferimentos.
> Polícia não crê em ligação entre crimes de Brejetuba e Afonso Cláudio
Os autores do crime foram reconhecidos por testemunhas, mas as identidades não foram divulgadas. Buscas são feitas na região para tentar localizá-los. A motivação do crime ainda é desconhecida. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.
Homem morre após ser esfaqueado no Centro de Afonso Cláudio
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados