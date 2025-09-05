Bairro Nova Rosa da Penha

Homem morre após ser baleado na casa da mãe em Cariacica

A vítima chegou a ser levada para o Pronto Atendimento de Alto Lage, mas não resistiu aos ferimentos

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 12:06

Caso vai ser investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 42 anos foi morto com tiros no rosto na noite de quinta-feira (4) no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. A vítima foi identificada como Márcio Pereira de Oliveira. Testemunhas relaram à Polícia Militar que, no momento dos disparos, a vítima estava em casa com a mãe, de 71 anos, e com o filho.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os agentes encontraram marcas de sangue na rua e no quintal de uma residência, mas não localizaram cápsulas de munição.

De acordo com relatos de moradores que constam no boletim, Márcio foi socorrido por um vizinho e levado ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, onde morreu pouco depois de dar entrada. Ele apresentava quatro perfurações de tiros no rosto. Ainda conforme o registro da ocorrência, a autoria e a motivação do crime ainda não foram identificadas.

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Márcio tinha passagens pelo sistema prisional pelos crimes de roubo, furto, homicídio e tentativa de homicídio. Ele foi preso de janeiro de 2014 e solto, por alvará expedido pela Justiça, em janeiro de 2024.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.



"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", reforçou a corporação, em nota.

