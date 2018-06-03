Homem morre após levar mais de 10 tiros em Vila Velha

De acordo com o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima não morava no bairro Guaranhuns, onde foi assassinada Crédito: Fernando Madeira

Um homem foi assassinado no bairro Guaranhuns, em Vila Velha, na manhã deste domingo (03). Segundo testemunhas, Thiego Ferreira Duarte, de 29 anos, como foi identificado pela polícia, levou mais de 10 tiros.

Thiego Ferreira Duarte, de 29 anos, foi assassinado no bairro Guaranhuns, em Vila Velha Crédito: Divulgação

De acordo com o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima chegou ao bairro com um carro blindado, um Audi A3, e teria saído do veículo para conversar com algumas pessoas. No momento em que Thiego voltava para entrar no carro, ele foi surpreendido com os disparos.

Segundo a polícia, a morte foi por causa da guerra do tráfico da região. Ainda de acordo com a polícia, Thiego não era morador de Guaranhuns, mas de Capuaba, também em Vila Velha.

Um rapaz que aparentava sinais de embriaguez chegou a confessar o assassinato, mas a polícia descobriu que ele não foi o autor do crime. Dessa forma, o suspeito foi liberado.