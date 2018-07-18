Homem mata a mulher a facadas e foge em São Mateus

Sidneia foi assassinada a facadas pelo marido Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem matou a mulher a facadas no bairro Bonsucesso, em São Mateus, região Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu no meio da rua, na última sexta-feira (13), após uma briga do casal. O suspeito, que não teve o nome divulgado, está foragido.

De acordo com a Polícia Militar, após uma discussão com o suspeito, Sidneia, que não teve o sobrenome revelado, pulou do segundo andar, onde morava com o marido, para fugir pela rua. No entanto, o marido foi atrás dela com uma faca, alcançou a vítima e a apunhalou várias vezes. Após o assassinato, ele deixou a arma do crime em uma esquina e fugiu.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou a morte de Sidneia. Segundo a PM, como nenhuma testemunha sabia quem era a vítima e o acusado, e a casa estava aberta, policiais e bombeiros entraram na residência com a intenção de descobrir os nomes das vítimas. A perícia da Polícia Civil atendeu a ocorrência e verificou que a mulher levou cerca de 15 facadas.

No local encontraram cinco celulares, as carteiras de trabalho de Sidneia e do suspeito, além de outros documentos e uma quantia em dinheiro. Todo o material foi recolhido e entregue na 15ª Delegacia Regional de São Mateus. A faca usada no crime também foi entregue na delegacia.