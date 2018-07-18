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Feminicídio

Homem mata a mulher a facadas e foge em São Mateus

Crime aconteceu na noite da última sexta-feira (13), no bairro Bonsucesso. Suspeito está foragido

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 14:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 14:05
Sidneia foi assassinada a facadas pelo marido Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem matou a mulher a facadas no bairro Bonsucesso, em São Mateus, região Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu no meio da rua, na última sexta-feira (13), após uma briga do casal. O suspeito, que não teve o nome divulgado, está foragido. 
De acordo com a Polícia Militar, após uma discussão com o suspeito, Sidneia, que não teve o sobrenome revelado, pulou do segundo andar, onde morava com o marido, para fugir pela rua. No entanto, o marido foi atrás dela com uma faca, alcançou a vítima e a apunhalou várias vezes. Após o assassinato, ele deixou a arma do crime em uma esquina e fugiu.
O Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou a morte de Sidneia. Segundo a PM, como nenhuma testemunha sabia quem era a vítima e o acusado, e a casa estava aberta, policiais e bombeiros entraram na residência com a intenção de descobrir os nomes das vítimas. A perícia da Polícia Civil atendeu a ocorrência e verificou que a mulher levou cerca de 15 facadas.
No local encontraram cinco celulares, as carteiras de trabalho de Sidneia e do suspeito, além de outros documentos e uma quantia em dinheiro. Todo o material foi recolhido e entregue na 15ª Delegacia Regional de São Mateus. A faca usada no crime também foi entregue na delegacia.
Procurada, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e, até o momento, ninguém foi detido. Demais informações não serão passadas para não atrapalhar a apuração. Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos, diz a nota.

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