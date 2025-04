Violência

Homem leva tiro, mas toma arma e mata atirador em Afonso Cláudio

Ferido, suspeito do crime foi encaminhado para um hospital na Grande Vitória, sob escolta policial

Policiais no local onde ocorreu o crime, em Afonso Cláudio. (Redes sociais )

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi morto com um tiro na cabeça na noite de sábado (5), no Centro de Afonso Cláudio, Região Serrana do Espírito Santo, após ser desarmado pela vítima. O suspeito teria reagido após levar um tiro disparado pela vítima.

Segundo o registro da Polícia Militar, o suspeito ficou caído no chão baleado, pedindo socorro. No Hospital São Vicente de Paulo, no mesmo município, ele contou que estava na rodoviária da cidade quando chegou um homem pedindo para ser levado até onde havia drogas.

Ainda conforme relato do suspeito, os dois seguiram juntos. Quando estavam chegando próximo à subida do morro do Romário, o homem teria sacado uma arma e atirado, afirmando que o alvo dos tiros tinha agredido o irmão dele. Mesmo ferido, o suspeito disse ter dado uma joelhada no atirador, que caiu no chão, pegado a arma e atirado nele. A arma foi deixada em um pneu e apreendida pela polícia posteriormente.

Após atendimento no município, o suspeito foi transferido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, sob escolta. A Polícia Civil informou que o suspeito de 23 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, autuado em flagrante por homicídio e encaminhado para o sistema prisional. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante.

Atualização A reportagem foi atualizada com nota enviada pela Polícia Civil.

