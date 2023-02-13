Homem joga granada contra policiais em Planalto Serrano, na Serra

Em seguida, os militares notaram que a granada arremessada não explodiu, pois continuava com o pino de segurança. A artefato foi apreendido. Foi solicitado apoio de outras equipes para realizar uma varredura no trajeto de fuga do homem. "No caminho, os policiais encontraram um rádio comunicador. O material apreendido foi entregue na Delegacia Regional do município", informou a corporação.