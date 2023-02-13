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Criminalidade

Homem joga granada contra policiais em Planalto Serrano, na Serra

Militares faziam patrulhamento no bairro quando encontraram o suspeito. A equipe revidou com tiro, mas o homem conseguiu fugir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2023 às 12:37

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 12:37

Uma granada foi lançada contra policiais militares por um criminoso na madrugada de domingo (12), no bairro Planalto Serrano, na Serra. O suspeito, no entanto, não retirou o pino de segurança e, por conta disso, o artefato não explodiu e ninguém ficou ferido.
Polícia Militar informou que uma equipe fazia o patrulhamento no bairro, quando se deparou com indivíduo armado, de boné, mochila e um rádio comunicador. O suspeito, ao visualizar os policiais, arremessou uma granada. A guarnição revidou com tiro, mas o suspeito fugiu.
Em seguida, os militares notaram que a granada arremessada não explodiu, pois continuava com o pino de segurança. A artefato foi apreendido. Foi solicitado apoio de outras equipes para realizar uma varredura no trajeto de fuga do homem. "No caminho, os policiais encontraram um rádio comunicador. O material apreendido foi entregue na Delegacia Regional do município", informou a corporação.
Homem joga granada contra policiais em Planalto Serrano, na Serra
Segundo a Polícia Civil, o material apreendido será encaminhado à perícia. Não há detidos.

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