Jovem morre e adolescente fica ferida em acidente de moto em Linhares

Um jovem morreu e uma adolescente ficou ferida após a moto em que estavam se envolver em um acidente no trevo da ES 358, em Pontal do Ipiranga, no litoral de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (12).
De acordo com informações da Polícia Militar, após fazer a curva de uma rotatória, o motociclista perdeu o controle do veículo e bateu em uma viga de concreto. Anderson Chagas Rodrigues, de 19 anos, não resistiu ao impacto da batida e faleceu no local.
A colisão ocorreu por volta das 15h, na entrada do bairro. A adolescente de 17 anos, que estava de carona, sofreu ferimentos e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros até um hospital da região. Ela era companheira dele, segundo a PM. Informações sobre o atual estado de saúde dela não foram divulgadas.
Já o corpo do jovem de 19 anos foi recolhido e encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. A moto que ele dirigia foi recolhida pela Polícia Militar por não estar licenciada.