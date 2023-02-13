Acidente mata três pessoas e deixa duas crianças feridas em Pinheiros

Carro ficou partido ao meio após o acidente, em Pinheiros Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um grave acidente entre um carro e uma carreta matou três pessoas e deixou outras duas feridas na ES 130, em Pinheiros , no Norte do Espírito Santo . A batida aconteceu no final da tarde desse domingo (12). De acordo com informações da Polícia Militar , todas as vítimas estavam no automóvel: um casal, duas filhas e um vizinho deles. Só as crianças foram socorridas com vida e levadas para um hospital em Colatina , no Noroeste do Estado.

A colisão ocorreu na estrada que liga o município à cidade de Montanha, por volta das 18h. Segundo a PM, o carro teria invadido a contramão em uma curva e batido de frente com a carreta, que arrastou o veículo até ele ficar prensado em uma cerca, às margens da rodovia. O automóvel ficou partido ao meio.

Acidente matou três pessoas e deixou duas crianças feridas na ES 130, em Pinheiros Crédito: Leitor | A Gazeta

Imagens recebidas por A Gazeta mostram que destroços do carro ficaram espalhados na pista. Os dois homens que estavam no carro ficaram presos às ferragens. Já a mulher aparece às margens da via, a vários metros de onde a carreta parou, junto ao veículo. O vídeo é muito forte e, por isso, não será divulgado pela reportagem.

Morreram no acidente:

Renato da Silva Nascimento, de 38 anos, que dirigia o carro;

Rosimeiry Santos Alves, de 31 anos, que era companheira do motorista;

Um homem, que era vizinho do casal e ainda não foi identificado.

Pai da mulher que morreu, Agnaldo Martins Alves foi ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para liberar o corpo da filha na manhã desta segunda-feira (13). Em entrevista ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte, ele contou como soube da batida. Segundo ele, a família ia de Mucurici para Pinheiros.

“Eu cheguei em casa por volta das 17h40 e pensei em ligar para as meninas. Elas diziam que eu quase nunca ligava, então liguei. Chamou e ninguém atendeu. Depois, eu fui dormir, por volta das 19h. Nessa hora, eu vi um movimento de gente batendo no meu portão e fui ver quem era. Era o pessoal da comunidade, falando do acidente. Fiquei sem chão”, disse.

Ainda de acordo com Agnaldo, uma das netas que foi socorrida com vida do acidente teve que passar por uma cirurgia. Até a manhã desta segunda-feira (13), ele não tinha informações sobre a outra menina, ou mais detalhes sobre o estado de saúde delas.

Já o motorista da carreta foi encaminhado à 17ª Delegacia Regional, em Nova Venécia , e liberado. De acordo com a Polícia Militar, não havia teste do bafômetro disponível na unidade, mas, de acordo com a corporação, o condutor não apresentava sinais de embriaguez.