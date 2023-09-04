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Homem invade sex shop e furta de vibradores a lingeries em Cachoeiro

Dona da loja acredita que prejuízo passa de R$ 15 mil, considerando que foram levados apetrechos sexuais, peças íntimas e até um manequim e aparelho celular
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 set 2023 às 13:51

Publicado em 04 de Setembro de 2023 às 13:51

Uma loja de sex shop que vende acessórios sexuais e lingeries foi furtada no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada do último domingo (4). O ladrão furtou vibradores, apetrechos, peças de lingeries e até um manequim, além de um aparelho celular do local. O prejuízo, estima a dona do estabelecimento, é de aproximadamente R$ 15 mil.
O crime foi flagrado por câmeras de segurança da loja. A proprietária do local, Larissa Mota Barreto, contou que o bandido entrou forçando a fechadura da porta de vidro, por volta de 2h35. “Na última semana chegaram muitas mercadorias, pois nesta semana faríamos uma live divulgando os produtos. Deixei o caixa sem dinheiro, mas ele teve tempo e levou os produtos de maior valor, inclusive um iPhone”, contou.
Segundo Larissa, o suspeito permaneceu no local por 21 minutos, saindo e entrando do estabelecimento com as peças. Ele levou os produtos até um Fiat Uno, estacionado na rua, e depois fugiu. “Câmeras de segurança de outra loja flagram ele seis minutos antes na rua furtando um notebook de uma loja de perfumes”, disse a dona do sex shop.
A vítima contou que, ainda nesta segunda-feira (4), vai encaminhar as imagens à Polícia Civil e registrar um boletim de ocorrência relatando o furto.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações. A população pode contribuir para o trabalho da polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.

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