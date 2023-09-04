Homem invade sex shop e furta de vibradores a lingeries em Cachoeiro

Uma loja de sex shop que vende acessórios sexuais e lingeries foi furtada no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na madrugada do último domingo (4). O ladrão furtou vibradores, apetrechos, peças de lingeries e até um manequim, além de um aparelho celular do local. O prejuízo, estima a dona do estabelecimento, é de aproximadamente R$ 15 mil.

O crime foi flagrado por câmeras de segurança da loja. A proprietária do local, Larissa Mota Barreto, contou que o bandido entrou forçando a fechadura da porta de vidro, por volta de 2h35. “Na última semana chegaram muitas mercadorias, pois nesta semana faríamos uma live divulgando os produtos. Deixei o caixa sem dinheiro, mas ele teve tempo e levou os produtos de maior valor, inclusive um iPhone”, contou.

Segundo Larissa, o suspeito permaneceu no local por 21 minutos, saindo e entrando do estabelecimento com as peças. Ele levou os produtos até um Fiat Uno, estacionado na rua, e depois fugiu. “Câmeras de segurança de outra loja flagram ele seis minutos antes na rua furtando um notebook de uma loja de perfumes”, disse a dona do sex shop.

A vítima contou que, ainda nesta segunda-feira (4), vai encaminhar as imagens à Polícia Civil e registrar um boletim de ocorrência relatando o furto.