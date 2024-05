Homem invade posto de saúde, briga e quebra computadores na Serra

Suspeito, que não teve o nome divulgado, tentou fugir da polícia, mas acabou detido; confusão ocorreu na segunda-feira (27)

Um homem acabou detido após causar uma confusão dentro da unidade de saúde de José de Anchieta, na Serra , na manhã de segunda-feira (27). Vídeos feitos por pessoas que estavam no local mostram a correria provocada pelo suspeito. Ele deu socos em um computador, trancou-se em uma sala e chegou a chamar uma pessoa para a briga. O indivíduo, que não teve o nome divulgado, ainda tentou correr dos policiais militares antes de ser detido.

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para verificar a informação de que um indivíduo estaria sendo agredido no bairro Solar de Anchieta, Serra. No local, nada foi constatado. Populares contaram à polícia que a vítima havia corrido em direção à entrada do bairro José de Anchieta I. Buscas foram realizadas, mas ele não foi encontrado na ocasião.