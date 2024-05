Idoso ameaça irmã, reage à abordagem e é baleado por PM em Cariacica

Suspeito de 74 anos foi atingido por três disparos após ameaçar os policiais militares com um pé de cabra na tarde da última segunda-feira (27)

Um idoso de 74 anos foi baleado após reagir e ameaçar um policial militar durante uma abordagem em uma residência no bairro Vila Capixaba, Cariacica, na tarde da última segunda-feira (27). Consta em boletim de ocorrência que um homem de 44 anos, sobrinho do suspeito, acionou a PM após o idoso agredir a irmã, também idosa, dando empurrões.

O idoso teria saído de casa e retornado mais agressivo, momento em que o policial teria solicitado que o suspeito não entrasse na residência e largasse o pé de cabra. Segundo o relato do militar, o idoso teria começado a ameaçá-lo, e, por conta disso, o agente disparou duas vezes contra ele: um tiro atingiu o joelho direito e outro, a perna esquerda. Mesmo baleado, o homem continuou a partir para cima dos policiais e um novo disparo foi feito, atingindo o quadril do idoso.

A equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada e encaminhou o idoso para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O sobrinho do idoso foi levado à Delegacia Regional de Cariacica para prestar depoimento e as pistolas usadas durante a ocorrência foram recolhidas.