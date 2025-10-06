Crime

Homem invade casas em Cariacica e é preso de novo 3 dias após deixar cadeia

Jorge Maikon de Souza, de 33 anos, foi contido por moradores e preso em flagrante; vítimas acompanharam invasão pelas câmeras de segurança

Eduarda Lisboa Reporter / [email protected]

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:59

Jorge Maikon de Souza, de 33 anos, foi detido por moradores após invadir duas casas e furtar objetos. Crédito: Leitor de A Gazeta

Um homem de 33 anos foi preso após invadir duas casas em um sobrado no bairro Jardim América, em Cariacica, na tarde de domingo (5). A Polícia Militar (PM) informou que Jorge Maikon de Souza foi contido por moradores com apoio de um vizinho policial e encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica. A reportagem da TV Gazeta apurou que a prisão ocorreu três dias após o suspeito deixar o sistema prisional, onde já havia cumprido pena por outros crimes.

Segundo a PM, testemunhas contaram que Jorge entrou no imóvel pulando o muro e violou as duas residências do sobrado. Ele teria furtado um celular do segundo andar, além de R$ 308,05 em espécie e um par de óculos de sol da casa do imóvel localizado no primeiro andar. As moradoras — uma confeiteira e uma dentista — não estavam em casa no momento do crime.

A confeiteira, que não quis ser identificada, relatou ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que viajava com a família quando percebeu a invasão ao acessar o sistema de videomonitoramento da casa pelo celular. Assustada, ela pediu ajuda aos vizinhos, entre eles um policial – que perseguiu o suspeito e conseguiu detê-lo a poucos metros do imóvel, próximo a uma igreja do bairro.

“Ele bagunçou a casa toda procurando joias e dinheiro. Eu vi pelas câmeras ele andando dentro do meu quarto, abrindo gavetas, mexendo nas coisas das crianças. Foi uma cena desesperadora”, disse a moradora.

A Polícia Militar disse que o homem foi flagrado por moradores enquanto tentava sair do local com os objetos furtados e foi contido por eles até a chegada dos policiais.

Longa ficha criminal

A Polícia Militar informou à TV Gazeta que Jorge Maikon tem longa ficha criminal, com passagens por furto, roubo e posse ilegal de arma de fogo. O homem foi detido diversas vezes desde a adolescência e é conhecido das autoridades por invadir residências e agir sozinho durante os crimes.

De acordo com informações repassadas pela PM, Jorge havia sido liberado do sistema prisional na última quinta-feira (2), após cumprir pena por assalto. Três dias depois ele voltou a cometer novos delitos. Policiais afirmam que o homem já havia sido detido em situações semelhantes, inclusive por invadir condomínios e manter moradores reféns.

O sobrado fica a cerca de 300 metros da sede do Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar. Mesmo com a proximidade da unidade, o criminoso agiu por mais de uma hora dentro das duas residências, separando o que levaria. Moradores acreditam que ele vinha observando o local nos dias anteriores.

A Polícia Civil informou que Jorge Maikon de Souza foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado ao sistema prisional.

