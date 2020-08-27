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Bairro São Francisco

Homem é preso após ameaçar e estuprar duas mulheres na Serra

Uma das vítimas está grávida de seis meses. Segundo informações apuradas pela TV Gazeta, tudo aconteceu em uma clínica para dependentes químicos

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 10:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 10:59
Viatura da Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva
Polícia Militar prendeu um homem suspeito de estuprar duas mulheres em uma clínica para dependentes químicos, que fica no bairro São Francisco, na região da Grande Jacaraípe, na Serra, na madrugada desta quinta-feira (27). Ele teria amarrado as mulheres e, fazendo ameaças com uma faca, mantido relações sexuais com as duas. Uma das mulheres violentadas está grávida de seis meses.
De acordo com a Polícia Militar, uma das vítimas, de 38 anos, relatou que estava com um a outra mulher de 20 anos, grávida de seis meses, quando foram surpreendidas por um homem armado com uma faca. Segundo informações apuradas pela TV Gazeta, o suspeito invadiu o local onde as vítimas estavam internadas. Ele teria obrigado as duas a ficarem nuas, em seguida as amarrou e manteve relações sexuais com elas, diante de ameaças. Depois do crime, o criminoso fugiu levando o celular de uma das vítimas. 
"Ele amarrou a gente, estuprou, ameaçando o tempo todo com a faca. Ele dizia que ia nos matar, a todo momento. Estou mal, muito mal até agora"
Vítima de 38 anos - Em entrevista à TV Gazeta
De acordo com essa vítima, a invasão aconteceu por volta das 4h. Por causa da força com a qual o criminoso a amarrou, o braço dela ainda tinha, pela manhã, as marcas da corda. A mulher explicou que ela foi obrigada a fazer sexo oral e que a colega grávida foi estuprada por meio de penetração. As vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, na Serra.
Depois de serem acionados e prestarem o socorro, os militares receberam denúncias de que o suspeito teria retornado ao local do crime. A equipe voltou à casa e encontrou o suspeito nas proximidades. Ele ainda tentou fugir, mas foi alcançado. Com ele, a polícia encontrou o celular roubado de uma das vítimas e a faca utilizada no crime.
Em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a mãe da vítima de 38 anos afirmou que pagou R$ 500 para manter a filha internada durante um mês na clínica e lamentou que, agora, ela irá sair do local traumatizada por tudo o que aconteceu durante esta quinta-feira (27).
O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra. No início da tarde, ele e as duas vítimas ainda prestavam depoimento no local. Procurada, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento e, somente após a finalização, terá informações do procedimento adotado com o suspeito.

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