Foi preso

Homem invade área do Porto de Vitória e atira contra base de socorristas

Um dos disparos efetuados por Mateus Ferreira acertou uma porta de vidro do edifício, mas ninguém foi atingido; fato ocorreu na madrugada desta terça-feira (24)

Um homem de 27 anos foi preso após invadir a área do Porto de Vitória, que é administrado pela empresa Vports, e fazer disparos contra a base onde ficam socorristas, no início manhã desta terça-feira (24). A reportagem da TV Gazeta apurou que um dos disparos efetuados por Mateus Ferreira acertou uma porta de vidro do edifício, mas ninguém foi atingido. >