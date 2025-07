Inconformado com separação

Homem incendeia móveis para impedir a ex de se mudar de casa na Serra

Indivíduo de 28 anos acabou preso após atear fogo nos móveis da ex-companheira; segundo Bombeiros, fogo atingiu dois cômodos da residência

Um homem de 28 anos foi preso após incendiar os móveis da companheira, de 49 anos, dentro da residência onde eles moravam, no bairro Novo Horizonte, na Serra. O fato aconteceu na tarde de domingo (13). Consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar que a mulher disse aos militares que o casal está em processo de separação e que, momentos do crime, ela estava reunindo os pertences dela para deixar o imóvel. Dois cômodos da casa acabaram atingidos pelo fogo. O nome do suspeito não está sendo divulgado para não expor a vítima. >