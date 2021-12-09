Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Vila Velha

Homem incendeia casa de vizinha após não conseguir dinheiro para drogas no ES

Segundo a polícia, o suspeito ameaçou e tentou extorquir um vizinho que alugava um quarto no imóvel. Com a recusa do inquilino, o usuário ateou fogo, que se espalhou pelo imóvel na madrugada desta quinta (9)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2021 às 10:36

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 10:36

Vila Velha
Silvano foi preso após ser apontado como responsável pelo incêndio em uma casa na Glória, em Vila Velha Crédito: Divulgação
Um lavador de carros, 58 anos, identificado como Silvano Teixeira Melo Filho, foi preso após atear fogo na casa de uma vizinha, por volta de 1h30 da madrugada desta quinta-feira (9), no bairro Glória, em Vila Velha. Segundo informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta junto à Polícia Civil, o detido, que é usuário de drogas, vinha ameaçando e extorquindo moradores para manter o vício.
Uma das vítimas dele é um inquilino que aluga um quarto em uma residência pertencente a uma mulher de 50 anos, cuidadora de idosos. O inquilino se recusou a emprestar a bicicleta dele e dinheiro ao vizinho usuário de drogas que, revoltado, colocou fogo no cômodo, que rapidamente se espalhou pelo imóvel. 
Testemunhas relataram que o homem que ateou fogo se feriu e ainda portava uma faca quando fazia as ameaças. Ferido, ele tentou correr em direção ao Pronto-Atendimento da Glória, mas foi alcançado pela polícia antes de chegar ao PA. Ele apresentava um corte no próprio rosto quando foi capturado.
Após ser preso, ele recebeu atendimento médico na própria unidade e, posteriormente, foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha. Antes do fato, na manhã de quarta (8), Silvano havia sofrido um acidente e foi a própria dona da casa, que ele pôs fogo, que cuidou dele.
De acordo com a família, Silvano tem uma vasta ficha criminal. Ele ficou mais de dez preso por homicídio. Recentemente, foi preso por esfaquear uma mulher em situação de rua, na Glória, e tirou a tornozeleira eletrônica há cerca de 15 dias. Para a família, e também para a proprietária do imóvel, ele não pode ficar em liberdade. 

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informa que um homem de 58 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio e por destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Com informações de Daniela Carla e André Falcão, da TV Gazeta

Veja Também

Vendedor ambulante é morto em assalto dentro de Transcol no ES

Capitão aposentado da PM reage a assalto e é baleado na Serra

Carreta é flagrada com 36 toneladas de excesso de peso na BR 101, na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados