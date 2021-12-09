Homem incendeia casa de vizinha após não conseguir dinheiro para drogas no ES

Silvano foi preso após ser apontado como responsável pelo incêndio em uma casa na Glória, em Vila Velha Crédito: Divulgação

TV Gazeta junto à Um lavador de carros, 58 anos, identificado como Silvano Teixeira Melo Filho, foi preso após atear fogo na casa de uma vizinha, por volta de 1h30 da madrugada desta quinta-feira (9), no bairro Glória, em Vila Velha . Segundo informações apuradas pela reportagem dajunto à Polícia Civil , o detido, que é usuário de drogas, vinha ameaçando e extorquindo moradores para manter o vício.

Uma das vítimas dele é um inquilino que aluga um quarto em uma residência pertencente a uma mulher de 50 anos, cuidadora de idosos. O inquilino se recusou a emprestar a bicicleta dele e dinheiro ao vizinho usuário de drogas que, revoltado, colocou fogo no cômodo, que rapidamente se espalhou pelo imóvel.

Your browser does not support the video tag.

Testemunhas relataram que o homem que ateou fogo se feriu e ainda portava uma faca quando fazia as ameaças. Ferido, ele tentou correr em direção ao Pronto-Atendimento da Glória, mas foi alcançado pela polícia antes de chegar ao PA. Ele apresentava um corte no próprio rosto quando foi capturado.

Após ser preso, ele recebeu atendimento médico na própria unidade e, posteriormente, foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha. Antes do fato, na manhã de quarta (8), Silvano havia sofrido um acidente e foi a própria dona da casa, que ele pôs fogo, que cuidou dele.

De acordo com a família, Silvano tem uma vasta ficha criminal. Ele ficou mais de dez preso por homicídio. Recentemente, foi preso por esfaquear uma mulher em situação de rua, na Glória, e tirou a tornozeleira eletrônica há cerca de 15 dias. Para a família, e também para a proprietária do imóvel, ele não pode ficar em liberdade.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informa que um homem de 58 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio e por destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).