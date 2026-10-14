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Região Serrana

Homem furta carro no ES e diz que não tinha dinheiro para viajar ao Rio

Veículo foi levado de concessionária em Venda Nova do Imigrante e recuperado em Ibatiba; segundo a PM, suspeito desobedeceu a ordens de parada e foi preso após perseguição

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 19:46

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

14 out 2026 às 19:46

Um homem de 48 anos foi preso após furtar um carro de uma concessionária em Bananeiras, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (13). Segundo a Polícia Militar, o suspeito disse que cometeu o crime porque não tinha dinheiro para pagar uma viagem ao Rio de Janeiro. O veículo foi recuperado em Ibatiba.


Testemunhas relataram à PM que as placas do carro estavam cobertas com a logomarca da loja no momento do furto. Ao receber a informação de que o veículo trafegava pela BR 262, os policiais montaram um cerco. Conforme a corporação, omotorista desobedeceu às ordens de parada e realizou diversas manobras perigosas.


Durante a perseguição, um caminhão fez uma manobra para impedir que o carro realizasse outra ultrapassagem perigosa. Segundo a PM, após o suspeito desobedecer a mais uma ordem de parada, os policiais efetuaram disparos contra os pneus do veículo. O homem ainda tentou fugir a pé, mas foi capturado.


O suspeito foi levado à Delegacia de Ibatiba e autuado em flagrante por furto, resistência à ação policial e desobediência à ordem policial. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

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