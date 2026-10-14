Homem furta carro no ES e diz que não tinha dinheiro para viajar ao Rio

Um homem de 48 anos foi preso após furtar um carro de uma concessionária em Bananeiras, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (13). Segundo a Polícia Militar, o suspeito disse que cometeu o crime porque não tinha dinheiro para pagar uma viagem ao Rio de Janeiro. O veículo foi recuperado em Ibatiba.





Testemunhas relataram à PM que as placas do carro estavam cobertas com a logomarca da loja no momento do furto. Ao receber a informação de que o veículo trafegava pela BR 262, os policiais montaram um cerco. Conforme a corporação, omotorista desobedeceu às ordens de parada e realizou diversas manobras perigosas.





Durante a perseguição, um caminhão fez uma manobra para impedir que o carro realizasse outra ultrapassagem perigosa. Segundo a PM, após o suspeito desobedecer a mais uma ordem de parada, os policiais efetuaram disparos contra os pneus do veículo. O homem ainda tentou fugir a pé, mas foi capturado.





O suspeito foi levado à Delegacia de Ibatiba e autuado em flagrante por furto, resistência à ação policial e desobediência à ordem policial. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).