Suspeito de matar idoso de 85 anos em Viana queria terrenos da vítima, diz polícia

O homem suspeito de matar Valdemiro Heller, de 85 anos, em Viana, queria se apropriar de terrenos pertencentes ao idoso, segundo a Polícia Civil. A vítima morava sozinha e chegou a registrar um boletim de ocorrência contra o acusado antes de ser encontrada morta dentro de casa, no bairro Bom Pastor, em 6 de dezembro de 2025.





Leonardo Vasconcelos Caetano, conhecido como Kikito, de 32 anos, tornou-se réu por latrocínio — roubo seguido de morte — e permanece preso. Os detalhes da investigação foram divulgados em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (14). O chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana, delegado Cleudes Jr., não precisou quando a denúncia foi recebida pela Justiça.



