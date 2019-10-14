Home
>
Polícia
>
Homem foge de abordagem policial, atira contra a PM e é baleado

Homem foge de abordagem policial, atira contra a PM e é baleado

A ocorrência foi registrada no bairro Resistência, em Vitória. O homem foi atingido com um tiro na perna

Imagem de perfil de Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 15:57

 - Atualizado há 6 anos

Pistola apreendida em confronto com a PM Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem de 23 anos foi baleado após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar na Avenida Brasil, no bairro Resistência, em Vitória, às 19h30 deste domingo (13). Durante patrulhamento pela região, os militares tentaram abordar o suspeito, mas ele correu na direção de um beco e foi perseguido. Segundo a PM, ele atirou durante a fuga. Os policiais revidaram e o homem foi atingido com um tiro na perna esquerda e caiu.

Recomendado para você

Veículos apreendidos foram encaminhados ao pátio do Detran; proprietário da residência onde ocorriam as adulterações será notificado

Bicicletas adulteradas são apreendidas em Viana

Segundo a Polícia Militar, o corpo foi localizado na manhã desta quinta-feira (18) no bairro Nossa Senhora da Penha; a vítima foi estrangulada com uma corda de varal e depois sofreu golpes com faca

Mulher morre após ser estrangulada e esfaqueada em Cachoeiro

Investigações começaram após delegado de Venda Nova do Imigrante desconfiar de mensagem enviada pela suspeita para obter dinheiro via rede sociais

Filha é denunciada por fraude em pedidos de doação para idosa no ES

Leia mais

Violência em Itararé: jovem é baleado por bandidos de moto

Bandidos com arma longa trocam tiro com PM em Cariacica

Ele foi socorrido pelos policiais militares e levado ao Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas). Ele recebeu atendimento e depois foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Uma pistola calibre 380, que era levada pelo indivíduo, foi apreendido pela corporação. A arma estava carregada com 15 munições. Dois celulares e buchas de maconha também foram localizados com o suspeito.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

resistência

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais