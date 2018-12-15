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Em Vitória

Homem fica ferido após tiroteio no Morro da Piedade

O homem teria passagem pela polícia e seria o alvo dos disparos. Ele foi atingido por uma bala, que transpassou o braço
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2018 às 15:29

Publicado em 15 de Dezembro de 2018 às 15:29

Um homem ficou baleado após uma troca de tiros na região do Morro da Piedade, em Vitória, na manhã deste sábado (15). Após a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e várias viaturas da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) foram para o local, além do helicóptero Harpia. Nenhuma apreensão ou prisão foi efetuada até o momento. 
De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, o tiroteio aconteceu no Morro da Capixaba, próximo à Piedade. O homem teria passagem pela polícia e seria o alvo dos disparos. Ele foi atingido por uma bala, que transpassou o braço.
Mesmo ensanguentado, o homem conseguiu fugir a pé e subiu até o Morro da Piedade, onde pediu socorro a uma viatura da Polícia Militar que estava fazendo patrulhamento na região - que o levou ao Hospital São Lucas, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, ele não corre risco de vida. 
Logo depois da ocorrência, a informação era de que os criminosos armados teriam fugido para uma região de mata da Fonte Grande. Várias viaturas da Cimesp foram acionadas e seguiram para o local e fizeram buscas para encontrar os criminosos. Até o momento não há informação de presos.
O helicóptero harpia da Polícia Militar sobrevoou a região da Piedade, da Fonte Grande e do Morro da Capixaba. Agentes da Guarda Municipal ficaram na Praça Costa Pereira - onde as viaturas foram estacionadas - apoiando a passagem dos veículos, caso precisasse intervir no trânsito.
RESPOSTA DA POLÍCIA MILITAR
A Polícia Militar foi acionada na manhã deste sábado para verificar a ocorrência de troca de tiros no Morro da Piedade, em Vitória. No local foi constatado que uma pessoa foi alvejada no braço, mas não há perigo de vida.
Equipes da PM, com apoio do Notaer, estão em incursão pela região em buscas pelos suspeitos. A ocorrência ainda está em andamento, não temos mais detalhes.
Sobre o policiamento, a Polícia Militar faz o patrulhamento na região da Piedade com a presença 24 horas da PMES em um ponto base fixo com uma viatura.
A primeira fase das obras da reforma da base fixa do Morro da Piedade será concluída até o final do ano. Com essa conclusão, a unidade já vai iniciar os seus trabalhos. A unidade contará com um drone e uma central com acesso às imagens das câmeras que monitoram a região.

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