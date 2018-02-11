Homem fere a enteada com facão e vai dormir

A vítima foi socorrida para o Hospital Geral de Linhares (HGL) Crédito: Michel Freitas

Uma mulher de 33 anos foi esfaqueada pelo padrasto após uma discussão na noite desta sexta-feira (9), no bairro Novo Horizonte, em Linhares, Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, a vítima teve a mão direita atingida por um facão e vai precisar passar por cirurgia.

A vítima contou aos militares que a briga começou depois que o padrasto tentou agredir o filho dela na porta da residência e ela tentou intervir. Após a discussão, o homem entrou na casa e voltou armado com o facão. Ele desferiu um golpe na direção da cabeça da enteada. Para se defender, a vítima estendeu o braço direito e teve a mão atingida.

A vítima foi socorrida por uma parente para o Hospital Geral de Linhares (HGL). A PM informou que ela sofreu um ferimento extenso e permanecerá internada, aguardando uma vaga para operar a mão.

Acusado foi encontrado dormindo

Além do crime, o que chama a atenção é que, após desferir o golpe de facão na enteada, o acusado voltou para a casa onde mora com a vítima e foi dormir. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos pela esposa do suspeito, que é mãe da vítima. Ela disse que o marido estava dormindo dentro da residência.