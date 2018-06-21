Homem faz mãe e avó de 101 anos reféns em Vitória

Homem fez mãe e avó de refém Crédito: Bianca Vaillant

Um homem de aproximadamente 30 anos fez a mãe e a avó de 101 anos reféns na tarde desta quarta-feira (20), por volta das 15 horas, no Bairro Santa Martha, em Vitória. O rapaz, que é usuário de drogas, teria surtado e usado uma faca para ameaçar as vítimas.

Segundo testemunhas, não é a primeira vez que ele mantém a família refém. Devido ao problema com drogas, quando a mãe tenta interná-lo, o rapaz surta e ameaça os familiares.

Após negociações com a Polícia Militar, às 18h40, o rapaz libertou a mãe, de aproximadamente 70 anos. A avó, de 101 anos, foi liberada por volta das 19h54.

O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.