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Bairro Santa Martha

Homem faz mãe e avó de 101 anos reféns em Vitória

O rapaz de aproximadamente 30 anos, que é usuário de drogas, teria surtado e usado uma faca para ameaçar os familiares

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 21:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2018 às 21:16
Homem fez mãe e avó de refém Crédito: Bianca Vaillant
Um homem de aproximadamente 30 anos fez a mãe e a avó de 101 anos reféns na tarde desta quarta-feira (20), por volta das 15 horas, no Bairro Santa Martha, em Vitória. O rapaz, que é usuário de drogas, teria surtado e usado uma faca para ameaçar as vítimas. 
Segundo testemunhas, não é a primeira vez que ele mantém a família refém. Devido ao problema com drogas, quando a mãe tenta interná-lo, o rapaz surta e ameaça os familiares.
> Leia mais matérias de Polícia
Após negociações com a Polícia Militar, às 18h40, o rapaz libertou a mãe, de aproximadamente 70 anos. A avó, de 101 anos, foi liberada por volta das 19h54.
O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.
Homem fez família refém em Vitória Crédito: Internauta | Gazeta Online

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