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Crime

Homem faz a própria família refém pela segunda vez em Vitória

Segundo vizinhos, o homem é usuário de drogas. Foram cerca de 4 horas de desespero e medo

Publicado em 

15 mar 2019 às 00:03

Publicado em 15 de Março de 2019 às 00:03

Homem faz a própria família refém pela segunda vez em Vitória Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um homem de 31 anos fez a própria família refém pela segunda vez, em Vitória, nesta quinta-feira (14). Quatro horas depois, ele se rendeu, foi escoltado pela polícia e colocado em uma maca. O suspeito está internado no Hospital Estadual de Atenção Clínica, em Cariacica.
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O suspeito usou uma faca para fazer as ameaças. Vídeos gravados por vizinhos mostram a rua tomada pela polícia e o momento que homem se rendeu. Ele foi para o hospital, onde recebeu medicação.
A casa fica em uma escadaria do bairro Santa Marta, na capital. Segundo testemunhas, a confusão começou por volta das 4h, dentro da casa da família.
> Policial militar de folga é baleado durante assalto em Vila Velha
Um dos vizinhos conta que o homem é viciado em drogas e surtou. “Eu estava ouvindo o barulho dele quebrando tudo dentro de casa, o pai gritando. Não tem mais nada na casa, ele vende tudo. Eu chego de madrugada e ele está rodando na rua”, contou o segurança Marcos Antonio Matuzo.
PRIMEIRA VEZ
 
Imagem de junho de 2018, quando homem foi preso pela primeira vez por ameaçar a família Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Em junho de 2018, o mesmo homem fez a mãe a avó de mais de 100 anos reféns. Ele também usou uma faca para fazer as ameaças.
Foram cinco horas de negociação com a polícia até que ele se entregou e foi levado para a delegacia.

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