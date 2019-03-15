Homem faz a própria família refém pela segunda vez em Vitória Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Um homem de 31 anos fez a própria família refém pela segunda vez, em Vitória, nesta quinta-feira (14). Quatro horas depois, ele se rendeu, foi escoltado pela polícia e colocado em uma maca. O suspeito está internado no Hospital Estadual de Atenção Clínica, em Cariacica.

O suspeito usou uma faca para fazer as ameaças. Vídeos gravados por vizinhos mostram a rua tomada pela polícia e o momento que homem se rendeu. Ele foi para o hospital, onde recebeu medicação.

A casa fica em uma escadaria do bairro Santa Marta, na capital. Segundo testemunhas, a confusão começou por volta das 4h, dentro da casa da família.

Um dos vizinhos conta que o homem é viciado em drogas e surtou. “Eu estava ouvindo o barulho dele quebrando tudo dentro de casa, o pai gritando. Não tem mais nada na casa, ele vende tudo. Eu chego de madrugada e ele está rodando na rua”, contou o segurança Marcos Antonio Matuzo.

PRIMEIRA VEZ





Imagem de junho de 2018, quando homem foi preso pela primeira vez por ameaçar a família Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Em junho de 2018, o mesmo homem fez a mãe a avó de mais de 100 anos reféns. Ele também usou uma faca para fazer as ameaças. . Ele também usou uma faca para fazer as ameaças.