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Conseguiu fugir

Homem encapuzado pula muro, invade casa e rouba R$ 50 mil em joias no ES

Suspeito, que estava armado, determinou que vítimas abrissem o cofre. Ele também roubou cerca de R$ 17 mil em dinheiro, segundo PM
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2023 às 17:26

Publicado em 26 de Setembro de 2023 às 17:26

arma de fogo, calibre 6.35, e um carregador com duas munições caídos nos fundos da residência
Arma de fogo e um carregador com duas munições foram encontrados caídos nos fundos da residência Crédito: 2º Batalhão PM
Um homem encapuzado invadiu a residência de um casal no bairro Ilmo Covre, em Boa Esperança, no Norte do Estado, na tarde da última segunda-feira (25). Segundo a Polícia Militar, o suspeito, que estava armado, determinou que as vítimas entrassem na casa e abrissem o cofre, de onde subtraiu R$ 17 mil em dinheiro, além de joias avaliadas em torno de R$ 50 mil. 
De acordo com as vítimas, o criminoso teria acessado a residência pulando o muro dos fundos. Assim que adentrou no imóvel, ele surpreendeu o casal na varanda, armado, e praticou o roubo. O homem conseguiu fugir pelo mesmo local em que entrou.
Durante uma varredura nas imediações, policiais militares encontraram uma arma de fogo calibre 6.35 e um carregador com duas munições – ambos caídos nos fundos da casa. Os materiais foram apreendidos e encaminhados à delegacia. 
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Boa Esperança.
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", frisou a instituição, em nota. 

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