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Homem usa droga em túmulo e desafia funcionários de cemitério em Cariacica

Suspeito de 31 anos ainda ameaçou agentes da Guarda Municipal com um facão; ele precisou ser contido com arma de choque e acabou preso
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

26 set 2023 às 11:17

Publicado em 26 de Setembro de 2023 às 11:17

Um homem de 31 anos foi preso suspeito de usar drogas em cima de um túmulo de cemitério em Cariacica e ameaçar funcionários do local e agentes da Guarda Municipal com um facão. Após uma hora e meia de negociação, Maicon Turibio Pereira desceu da estrutura, mas precisou ser imobilizado com uma arma de choque e acabou preso.
A cena incomum aconteceu na última segunda-feira (25). Segundo a Guarda Municipal, Maicon estava no Cemitério São Jorge, no bairro Oriente. Ele foi flagrado pelos funcionários usando drogas em cima de um túmulo. Os trabalhadores pediram para que ele saísse de lá, mas o homem, que estava com o facão, disse que mataria quem tentasse fazê-lo descer. 
Nesse momento, os funcionários pediram ajuda da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Os agentes começaram a conversar com Maicon, pedindo para que ele largasse o facão e descesse para receber atendimento médico, mas ele continuava fazendo ameaças e usando drogas como cocaína e crack. 
"As guarnições negociaram a rendição do cidadão, mas o indivíduo não cedeu até que a guarnição teve que fazer o uso da arma de choque não letal (spark) para imobilizá-lo, Depois de contido, o individuo foi socorrido e conduzido para a Delegacia de Cariacica", completou a Guarda Municipal. 

Violência doméstica

No dia anterior, Maicon ainda se envolveu em outro caso: ele é suspeito de agredir a ex-mulher com o facão, além de furtar os celulares da vítima e da filha dela, para comprar drogas. Ele teria ido até o local, acompanhado de um homem armado, para ameaçar a ex, agarrando-a pelos cabelos e batendo com o facão nas costas dela.
A vítima começou a gritar, chamando a atenção de vizinhos. Neste momento, Maicon teria saído mas prometeu voltar para "terminar" o serviço. A Polícia Militar foi chamada e o caso foi registrado na delegacia.
Polícia Civil informou que Maicon "foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha (por conta da ocorrência do dia anterior) e três vezes por ameaça. Não foi localizada droga com o conduzido. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana".

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