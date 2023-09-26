Bairro Sotelãndia

Adolescente é apreendido com 350 pinos de cocaína em Cariacica

Menor responderá por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e foi reintegrado à família, com compromisso de comparecer ao MPES quando solicitado
Carla Nigro

Publicado em 26 de Setembro de 2023 às 13:16

Drogas apreendidas com adolescente no bairro Sotelândia Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Cariacica
Um adolescente de 16 anos foi apreendido ao ser flagrado com 350 pinos de cocaína na manhã de terça-feira (26), no bairro Sotelândia, em Cariacica. Conforme boletim de ocorrência da Guarda Municipal, os agentes faziam patrulhamento preventivo em uma região conhecida pelo intenso tráfico de drogas quando avistaram o menor com a droga.
Ainda conforme o boletim de ocorrência, ao avistar a viatura da Guarda Municipal, o adolescente fugiu para um matagal adjacente à rua Augusto Joab. Durante buscas realizadas no local, os agentes conseguiram encontrá-lo. O jovem tentou se livrar da droga, mas foi contido pelos guardas. O menor foi conduzido para a 4ª Delegacia Regional em Campo Grande e entregue à autoridade policial, juntamente com a droga e um celular.
A Polícia Civil informou que o adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e foi reintegrado à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) quando solicitado. 

