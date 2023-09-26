Moradores ouvem mais de 70 tiros durante execução de jovem na Serra

João Vitor Conceição da Silva, de 18 anos, executado na Serra Crédito: Acervo pessoal

Imagine estar em casa, durante a noite, e ouvir mais de 70 tiros na rua. Foi por esse terror que moradores de Balneário de Carapebus, na Serra , passaram na última segunda-feira (25). Os disparos foram feitos por quatro suspeitos, um deles encapuzado, que executaram João Vitor Conceição da Silva, de 18 anos.

Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, testemunhas revelaram que os criminosos chegaram de carro, desceram do veículo e abriram fogo. João Vitor, que estava na rua, nem teve chance de se defender. O jovem foi atingido por diversos disparos.

Os tiros também pegaram em porta de bar, parede, cartaz de igreja e muro. Isso sem contar com os sete disparos que acertaram um carro que estava estacionado na rua. Veja:

A polícia apura se foi um crime de vingança, isso porque, segundo testemunhas, João tinha ligação com o tráfico e, há pouco tempo, teria participado de um ataque contra uma facção rival no mesmo bairro. Desde então, teria sido jurado de morte.

" Foi um susto muito grande, eu estava dormindo com meu filho e ouvi muitos tiros. Esperei passar e não consegui mais dormir. Coração vinha na boca e voltava, parecia que eu ia desmaiar. Foi aterrorizante" X. - Moradora, que preferiu não se identificar