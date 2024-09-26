Um motorista de 44 anos acabou preso após ser abordado por policiais no Centro de Vila Velha, no final da noite de quarta-feira (25). Segundo o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), o veículo no qual o homem estava já era monitorado pelo Cerco Inteligente em razão das inúmeras infrações e documentações vencidas, chegando a acumular R$ 66 mil em débitos.
A abordagem ocorreu logo após o condutor praticar mais uma infração: avanço de sinal. A atitude chamou atenção dos policiais que, ao consultarem a placa, perceberam que se tratava do mesmo veículo monitorado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) há algumas semanas, por meio do Cerco Inteligente.
Segundo a Polícia Militar, o motorista ainda resistiu à abordagem, negando a desligar o motor do carro, porém, após alguns minutos, ele desceu do veículo e foi revistado. Com o homem foi encontrada uma pistola calibre 380 carregada. O motorista não teve o nome divulgado, mas, segundo a corporação ele inicialmente se identificou como agente socioeducativo, apresentando uma identidade funcional falsa. Também se recusou a realizar o teste do bafômetro, no entanto, segundo os policiais, apresentava indícios de que havia ingerido bebida alcoólica.
O motorista foi conduzido à 2ª Delegacia Regional, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e utilização de documento falso, e depois encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Homem em carro com R$ 66 mil em multas avança sinal e é preso no ES