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Fiscalização

Homem em carro com R$ 66 mil em multas avança sinal e é preso no ES

Veículo já era monitorado pelo Cerco Inteligente; motorista resistiu à abordagem, apresentou documento falso e tinha sinais de embriaguez, segundo os militares
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

26 set 2024 às 12:16

Publicado em 26 de Setembro de 2024 às 12:16

Polícia Militar apreende carro com mais de R$ 66 mil em infrações
Veículo apreendido já em cima de guincho para ser levado para pátio Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Um motorista de 44 anos acabou preso após ser abordado por policiais no Centro de Vila Velha, no final da noite de quarta-feira (25). Segundo o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), o veículo no qual o homem estava já era monitorado pelo Cerco Inteligente em razão das inúmeras infrações e documentações vencidas, chegando a acumular R$ 66 mil em débitos.
A abordagem ocorreu logo após o condutor praticar mais uma infração: avanço de sinal. A atitude chamou atenção dos policiais que, ao consultarem a placa, perceberam que se tratava do mesmo veículo monitorado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) há algumas semanas, por meio do Cerco Inteligente.
Segundo a Polícia Militar, o motorista ainda resistiu à abordagem, negando a desligar o motor do carro, porém, após alguns minutos, ele desceu do veículo e foi revistado. Com o homem foi encontrada uma pistola calibre 380 carregada. O motorista não teve o nome divulgado, mas, segundo a corporação ele inicialmente se identificou como agente socioeducativo, apresentando uma identidade funcional falsa. Também se recusou a realizar o teste do bafômetro, no entanto, segundo os policiais, apresentava indícios de que havia ingerido bebida alcoólica.
O motorista foi conduzido à 2ª Delegacia Regional, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e utilização de documento falso, e depois encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). 
Homem em carro com R$ 66 mil em multas avança sinal e é preso no ES

Polícia apreende carro com mais de R$ 66 mil em débitos em Vila Velha

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