Homem é suspeito de matar mulher, atirar nos enteados e se matar no ES

Casa em Povoação, Linhares, onde aconteceu a tragédia Crédito: Loreta Fagionato

Um homem é suspeito de matar a mulher, atirar em dois enteados e se matar, na localidade de Povoação, em Linhares , Norte do Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (20).

Os enteados foram levados para o Hospital Geral de Linhares (HGL), onde foram medicados. Um deles deve passar por uma cirurgia ainda neste sábado (21).

Segundo a Polícia Militar, o casal, Michele Macedo Ferreira, de 32 anos, e Markelson da Silva, de 43 anos, estava na casa onde morava, na comunidade de Pontalzinho, interior de Povoação.

Por volta das 23h de sexta-feira, um dos enteados de Markelson foi, sujo de sangue, até um vizinho, pedir por ajuda. Ele dizia que o padrasto queria matar toda a família dele.

Assim que a PM chegou à residência, encontrou o irmão desse menino, um jovem, baleado na cama, em um dos quartos da casa.

Já a mãe foi encontrada morta, com seis tiros, próximo a um lado, que fica na propriedade. O suspeito também estava morto no chão da casa, com um tiro na boca. A arma usada no crime foi apreendida pela Polícia Militar.

Os corpos da mulher e do marido estão no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, no aguardo de liberação.