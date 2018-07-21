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Violência

Homem é suspeito de matar mulher, atirar nos enteados e se matar no ES

Tragédia aconteceu na residência em que a família morava, na localidade de povoação, em Linhares

Publicado em 21 de Julho de 2018 às 18:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2018 às 18:47
Casa em Povoação, Linhares, onde aconteceu a tragédia Crédito: Loreta Fagionato
Um homem é suspeito de matar a mulher, atirar em dois enteados e se matar, na localidade de Povoação, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (20).
Os enteados foram levados para o Hospital Geral de Linhares (HGL), onde foram medicados. Um deles deve passar por uma cirurgia ainda neste sábado (21).
Segundo a Polícia Militar, o casal, Michele Macedo Ferreira, de 32 anos, e Markelson da Silva, de 43 anos, estava na casa onde morava, na comunidade de Pontalzinho, interior de Povoação.
Por volta das 23h de sexta-feira, um dos enteados de Markelson foi, sujo de sangue, até um vizinho, pedir por ajuda. Ele dizia que o padrasto queria matar toda a família dele.
Assim que a PM chegou à residência, encontrou o irmão desse menino, um jovem, baleado na cama, em um dos quartos da casa.
Já a mãe foi encontrada morta, com seis tiros, próximo a um lado, que fica na propriedade. O suspeito também estava morto no chão da casa, com um tiro na boca. A arma usada no crime foi apreendida pela Polícia Militar.
Os corpos da mulher e do marido estão no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, no aguardo de liberação.
Local em Povoação, Linhares, onde aconteceu a tragédia Crédito: Loreta Fagionato

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