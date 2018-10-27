Homem é suspeito de atear fogo na namorada após crise de ciúmes no ES

Hospital Silvio Avidos, em Colatina Crédito: Brunela Alves

Marilândia Um homem de 39 anos foi acusado de atear fogo na namorada, uma mulher de 35 anos, depois de uma crise de ciúmes na madrugada deste sábado (27), em, região Noroeste do Estado. O casal teria consumido bebidas alcoólicas e drogas e, após uma discussão, o suspeito teria jogado gasolina e ateado fogo na vítima. Ele também se feriu, pois teria abraçado a mulher em chamas. Ambos estão hospitalizados.

De acordo com a Polícia Militar, o casal foi socorrido e encaminhado para o Pronto-Atendimento (PA) de Marilândia. Na unidade de saúde, o médico plantonista disse aos militares que a mulher contou durante o atendimento emergencial que estava na casa do namorado e que eles teriam se drogado e bebido. Depois disso, ela afirma que o suspeito ficou com ciúmes dela, jogou gasolina no corpo da companheira e depois ateou fogo.

Já o homem alegou que a vítima fazia comida no fogão e escutou um barulho. Quando viu, ela estava com fogo pelo corpo e, na tentativa de conter o fogo, abraçou a namorada. Por conta disso, os dois teriam se queimado, na versão do acusado, segundo a PM.

Os policiais estiveram na casa do suspeito, na zona rural de Marilândia. No local, encontraram uma garrafa PET queimada e sentiram um forte cheiro de combustível. O boletim de ocorrência do caso foi registrado e encaminhado para a 15ª Delegacia Regional de Colatina.

O casal foi transferido do PA de Marilândia para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina, devido a gravidade das queimaduras. Eles ficaram no local sob escolta da Polícia Militar. Mais tarde, a namorada foi levada para um hospital da Grande Vitória.

Visualmente, a mulher está com 90% do corpo queimado. Ela está bem machucada, e o homem tem em torno de 50 a 60% de queimaduras. A senhora para quem a atendeu no PA que eles tinham bebido, feito uso de drogas, e ele, por ciúmes, teria pegado uma garrafa com gasolina, jogado nela e ateado fogo. O homem também ficou ferido, no relato dela diz que ele tentou abraçá-la, não sei se por arrependimento tentou ajudar, mas só posteriormente será analisado para ver o que aconteceu, destacou o sargento Rabelo, da Polícia Militar, em entrevista para a TV Gazeta Noroeste.

Segundo a Polícia Civil, o acusado segue internado no Hospital Silvio Avidos, onde foi ouvido pelo delegado de plantão. Ele sustentou a versão que bebeu cerveja, fumou um cigarro e, quando acordou, encontrou a mulher já pegando fogo e tentou ajudá-la. O caso será encaminhado para a Delegacia de Polícia de Marilândia.