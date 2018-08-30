Homem é preso vendendo produtos furtados em Colatina

Todos os produtos foram recuperados pela Polícia Militar Crédito: Divulgação/PM

Colatina, região Noroeste do Estado. Para a polícia ele confessou o crime e afirmou que faz tratamento para dependência química em álcool e drogas. Um homem foi preso tentando vender produtos furtados em, região Noroeste do Estado. Para a polícia ele confessou o crime e afirmou que faz tratamento para dependência química em álcool e drogas.

De acordo com a Polícia Militar, uma vítima, de 55 anos, acionou a PM para informar que teve a casa arrombada e vários bens furtados, dentre eles uma televisão, um DVD portátil, joias, cervejas, vinho, faca, roupas e calçados.

Os militares foram informados de que o acusado estaria oferecendo uma televisão próximo ao local do furto e chegou a ser filmado tentando vender o aparelho.

Raphael Andrade Moraes Caiado Fraga foi localizado e confessou o furto na casa da vítima. Questionado sobre a venda da televisão, Raphael disse que havia vendido o aparelho para o funcionário de um supermercado.

No estabelecimento, a polícia identificou o homem de 21 anos, que comprou a televisão. Ele disse que Raphael contou que se separou da mulher e estaria vendendo o aparelho mais barato.

O restante dos produtos furtados estavam em duas bolsas no guarda-volumes do supermercado.

Todos os produtos foram recuperados. Raphael e o homem que comprou o aparelho roubado foram conduzido para a Delegacia de Colatina.

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou que o Raphael Fraga foi autuado por furto qualificado e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. Já o homem que comprou a televisão foi autuado por receptação culposa e vai responder ao processo em liberdade.

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