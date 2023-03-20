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Violência

Homem é preso suspeito de matar jovem a tiros em bar em Venda Nova

Assassinato ocorreu no último dia 12, na zona rural do município; segundo a Polícia Civil, crime foi motivado por dívida de drogas

Publicado em 20 de Março de 2023 às 14:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2023 às 14:02
Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Delegacia de Venda Nova do Imigrante, onde crime foi investigado Crédito: Divulgação | PCES
Um homem de 30 anos foi preso nesta quinta-feira (16) na localidade de Caxixe, zona rural de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, suspeito de matar a tiros um jovem de 20 anos. O crime aconteceu no dia 12 deste mês, em um bar.
Segundo a Polícia Civil, o homem, que não teve a identidade informada, é suspeito de ter participação no homicídio. A polícia disse que recebeu informações de que o investigado estaria trabalhando em um galpão, em Alto Caxixe, e realizaram diligências ao local para dar cumprimento ao mandado de prisão temporária em desfavor dele.
Segundo o titular da Delegacia de Venda Nova do Imigrante, delegado Alberto Roque Peres, o crime foi motivado por dívida de drogas. Durante o interrogatório, o conduzido confirmou a sua participação. “A partir do celular do suspeito, outros três envolvidos foram identificados”, disse o delegado.
O homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. As investigações continuam, segundo a Polícia Civil.

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