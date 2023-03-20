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Bairro Santo André

Jovem é presa após brigar com irmãs e incendiar casa em Vitória

Suspeita de 20 anos ateou fogo em colchão, depois de agredir uma adolescente e uma criança; confusão aconteceu nesse domingo (19), no bairro Santo André
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2023 às 11:07

Publicado em 20 de Março de 2023 às 11:07

Uma jovem de 20 anos foi presa após brigar com as duas irmãs e colocar fogo em um colchão, dando início a um incêndio. A confusão aconteceu na tarde deste domingo (19), em uma casa no bairro Santo André, em Vitória. Vizinhos controlaram as chamas e ninguém se feriu em decorrência delas. O nome da suspeita não está sendo divulgado para preservar a identidade das vítimas, que são menores de idade.
De acordo com a Polícia Militar, uma adolescente de 15 anos contou que foi agredida com socos no braço pela jovem durante uma discussão. Um deles acertou o rosto de uma bebê de apenas dez meses, que é filha da vítima, causando um pequeno corte com sangramento na boca da menina. O motivo da briga não foi informado.
Casa no bairro Santo André, em Vitória, ficou destruída após o incêndio
Casa no bairro Santo André, em Vitória, ficou destruída após o incêndio Crédito: Oliveira Alves
Para defender a adolescente, uma terceira irmã, de 12 anos, se envolveu na briga e também acabou sofrendo um ferimento no lábio. Em seguida, a jovem de 20 anos pegou um frasco com álcool, jogou o produto na cama da irmã de 15 anos e ateou fogo – que se propagou pela casa, onde havia outros familiares.
Ainda segundo a PM, vizinhos conseguiram controlar e apagar as chamas antes que alguém se ferisse. Apesar do acionamento para o Corpo de Bombeiros, a corporação não precisou atuar no caso, pois quando a equipe chegou ao local, já não havia mais focos de incêndio na residência.
Em nota, a Polícia Civil informou que a jovem de 20 anos foi conduzida para a Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuada por três crimes: lesão corporal, ameaça e incêndio. Ela já foi encaminhada à prisão.
Jovem é presa após brigar com irmãs e incendiar casa em Vitória

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