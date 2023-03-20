Jovem é presa após brigar com irmãs e incendiar casa em Vitória

Para defender a adolescente, uma terceira irmã, de 12 anos, se envolveu na briga e também acabou sofrendo um ferimento no lábio. Em seguida, a jovem de 20 anos pegou um frasco com álcool, jogou o produto na cama da irmã de 15 anos e ateou fogo – que se propagou pela casa, onde havia outros familiares.