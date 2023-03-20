Marido mata mulher e morre ao pular da janela de casa em Vila Velha

Vítima foi achada nua e sem vida dentro de casa, no Morro da Boa Vista, em São Torquato, em Vila Velha Crédito: Fabrício Christ

Uma mulher de 34 anos foi morta a facadas dentro de casa no bairro São Torquato, em Vila Velha . O principal suspeito do crime é o marido de Maxlane Alves dos Santos, Gilvan da Silva, de 37 anos – que morreu após pular da janela da residência depois do crime, que aconteceu na noite deste domingo (19).

De acordo com registro da Polícia Militar , uma pessoa denunciou que a Maxlane estava sendo agredida no segundo andar de um imóvel, por volta das 21h20. Ao chegar ao local, a equipe encontrou o lugar "totalmente ensanguentado". A mulher foi achada nua e sem vida, com perfurações de faca pelo corpo.

"O suposto autor, marido dela, se jogou da janela da residência e também morreu. O corpo dele foi encontrado em um precipício, nu", detalhou a PM. A corporação não esclareceu se o homem tentou fugir e acabou morrendo com a queda no terreno vizinho ou se tinha o intuito de tirar a própria vida.

Gilvan da Silva e Maxlane Alves dos Santos, de 37 e 33 anos Crédito: Acervo familiar

Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, familiares relataram que o casal estava junto havia 12 anos e traições por parte de Gilvan fizeram com que Maxlane pedisse a separação – que não teria sido aceita por ele.

"Você vê como é? É possessivo. Esse tipo acha que é dono de outra pessoa, mas cada um tem sua vida" Eduardo Oliveira - Tio de Maxlane

Ivonete Alves de Oliveira é mãe da vítima e mora ao lado da casa onde tudo aconteceu. Em entrevista, ela contou que nunca soube de qualquer agressão física entre a filha e o genro. Gilvan era instalador de internet, e Maxlane atuava como técnica em enfermagem e tinha o sonho de fazer faculdade na área.

Em nota, a Polícia Civil informou que os corpos de Maxlane Alves dos Santos e Gilvan da Silva foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A provável arma usada no crime foi apreendida. O caso seguirá sob investigação e outras informações não foram passadas.