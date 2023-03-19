Moto com homem e três amigas na garupa é alvo de tiros no Sul do ES

Uma moto conduzida por um homem, de 31 anos, e com três amigas de 15, 17 e 19 anos, na garupa, foi alvo de tiros na comunidade de Conduru, próximo ao município de Castelo , na região Sul do Estado . A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência na madrugada deste domingo (19).

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na madrugada deste domingo (19) Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo a PM, militares foram ao Hospital Municipal de Castelo, nesta madrugada, para verificar a informação de que algumas pessoas haviam dado entrada na unidade com lesões de arma de fogo.

No local, um homem relatou aos policiais que estava em uma festa na localidade de Duas Barras e, ao retornar para a cidade de Castelo na motocicleta dele, com três amigas na garupa, dois ocupantes em outra motocicleta dispararam diversas vezes contra o veículo que ele pilotava.

Diante dos disparos, o homem contou à PM que perdeu o controle e todos caíram no asfalto. O motociclista, mesmo com escoriações pelo corpo, conduziu a moto até o Hospital Municipal de Castelo, socorrendo a adolescente de 15 anos que estava baleada.

Segundo a corporação, a menor de 17 anos foi socorrida por um carro no qual o motociclista não tinha informações. Ela apresentava ferimentos pelo corpo. Já a jovem de 19 anos foi socorrida pelo Samu para a Santa Casa, em Cachoeiro de Itapemirim , com escoriações. O autor dos disparos não foi localizado.

Polícia Civil (PC) informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e até o momento nenhum suspeito foi detido. “Outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações”, divulgou.