Mulher é morta pelo marido durante briga em São Gabriel da Palha

Uma mulher foi assassinada a facadas no bairro São Sebastião, em São Gabriel da Palha, Região Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste domingo (19). A vítima foi identificada como Leonora dos Santos, de 31 anos. De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito do crime é o marido de Leonora, que fugiu logo depois.

A irmã do suspeito foi quem acionou a PM, informando que recebeu uma ligação dele dizendo que agrediu a mulher para se defender, após ela tentar feri-lo com faca durante uma briga. "Segundo o relato da irmã do suspeito, para se defender, ele revidou a agressão e feriu a mulher. A vítima foi encontrada em um cômodo da casa. O Samu foi acionado e constatou o óbito da mulher", narrou a PM.

De acordo com a ocorrência da PM, o casal tinha dois filhos, um de 7 e outro de 10 anos, que estavam dentro de casa, mas não viram o crime acontecer, conforme relato da irmã do homem.

Leonora dos Santos tinha 31 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. O crime será investigado pela Delegacia de Polícia de São Gabriel de Palha. Até o momento, ninguém foi detido.

“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, finalizou a Polícia Civil, por meio de nota.

Ajude a polícia Qualquer informação que auxilie a polícia a elucidar esse ou outros crimes pode ser fornecida por meio do Disque-denúncia 181. A ligação é gratuita e o anonimato garantido.

*Com informações de Sara de Oliveira, da TV Gazeta Sul