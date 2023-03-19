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Serra Sede

Caseiro mata homem em sítio na Serra e polícia investiga se houve crime

Autor do disparo foi liberado após delegado plantonista entender que ele agiu em legítima defesa, mas caso segue em apuração
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2023 às 15:21

Publicado em 19 de Março de 2023 às 15:21

Um caseiro de 50 anos atirou e matou um homem na madrugada deste domingo (19), na zona rural de Serra Sede, no município da Serra, na Grande Vitória. Segundo a Polícia Militar, ele usou uma espingarda calibre 32 para cometer o crime. A vítima seria o caseiro de uma fazenda vizinha, que foi assaltado há alguns dias. A polícia não informou a identidade. 
Há duas versões para o ocorrido. Segundo o depoimento do caseiro que admitiu ter feito o disparo, dois homens teriam invadido a sua residência e agredido os cães que estavam no local. Já segundo testemunhas ouvidas pela TV Gazeta, a vítima teria ido ao sítio vizinho buscar ajuda, após ter se assustado com um carro que passou pelo local. 
O local em que o homem foi morto pelo caseiro fica próximo à fazenda onde um grupo de 10 criminosos invadiu um sítio e roubou cerca de R$ 200 mil em equipamentos eletrônicos no dia 9 de março.
Polícia Civil informou que o autor do disparo foi conduzido à Delegacia Regional da Serra. Após as oitivas, o delegado plantonista entendeu que ele agiu em legítima defesa e o liberou.

Versões diferentes

A Polícia Militar relatou que uma equipe foi acionada para ir até a fazenda verificar um suposto homicídio por arma de fogo. No local, a equipe encontrou um indivíduo, baleado e sem vida, caído no chão. Nesse momento, o caseiro apresentou-se como o autor do disparo.
O homem disse aos policiais que é caseiro da fazenda e estava em casa quando dois suspeitos invadiram o quintal da residência dele e agrediram os cães que estavam na propriedade.
Ainda segundo o relato do caseiro, quando os indivíduos perceberam a presença dele, atiraram em sua direção. Ele, então, teria revidado, efetuando um disparo na direção dos suspeitos. Pouco tempo depois, ele teria percebido que havia baleado um dos indivíduos e que o outro teria fugido. O caseiro contou à PM que ligou para o Ciodes (190) e aguardou no local.
A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, esteve no local e conversou com testemunhas. Uma delas contou que o homem baleado seria o caseiro da fazenda vizinha ao sítio, que foi invadida e roubada no último dia 9 de março. No dia do crime, o homem de 62 anos foi amarrado e feito refém pelos assaltantes – que, de acordo com ele, estavam encapuzados e usavam armas longas.
Por conta desse crime, o caseiro, com receio, teria passado a ficar sempre acompanhado. Na madrugada deste domingo (19), ainda segundo as testemunhas, ele estaria com uma pessoa quando teriam ouvido um carro passando e se assustaram.
De acordo com o que as testemunhas contaram à reportagem da TV Gazeta, os homens teriam ido a fazenda vizinha pedir ajuda. O caseiro de 50 anos, não sabendo quem eram os homens, ouviu os cachorros latindo e viu duas sombras. Pensando ser criminosos tentando roubar o local, ele atirou.
As circunstâncias do ocorrido seguirão sob investigação da Polícia Civil, que informou que outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar a apuração dos fatos.
O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser examinado e, posteriormente, liberado para os familiares

Atualização

06/06/2023 - 7:00
A polícia esclareceu, em coletiva de imprensa, que os equipamentos tinham o valor estimado em R$ 200 mil, não em R$ 300 mil, como informado na ocasião do crime. O texto foi atualizado.

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