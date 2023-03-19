Vídeo: carro capota em acidente na Segunda Ponte

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, em busca de mais informações sobre o acidente, mas não obteve retorno até a publicação.
Publicado em 19 de Março de 2023 às 14:09
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