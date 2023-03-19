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Trânsito

Vídeo: carro capota em acidente na Segunda Ponte

Ocorrência foi registrada na manhã deste domingo (19), no sentido Vitória, logo depois da subida de Jardim América, em Cariacica

Publicado em 19 de Março de 2023 às 14:09

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 mar 2023 às 14:09
Um carro do modelo Fiat Uno Mille ficou com as rodas para cima após capotar em um acidente na Segunda Ponte, na manhã deste domingo (19). Informações de populares dão conta de que o capotamento ocorreu no sentido Vitória, logo depois da subida de Jardim América, em Cariacica.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, em busca de mais informações sobre o acidente, mas não obteve retorno até a publicação. 

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