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Crime

Homem e mulher são mortos a tiros no meio da rua em Itaguaçu

Segundo a PM, o crime ocorreu no bairro Barro Preto, na tarde deste domingo (19); não há informações sobre autoria ou motivação
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

20 mar 2023 às 10:46

Publicado em 20 de Março de 2023 às 10:46

Um homem e uma mulher foram assassinados a tiros no meio de uma rua no bairro Barro Preto, em Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde deste domingo (19). Segundo a Polícia Militar, os óbitos foram confirmados no local por uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os nomes e idades das vítimas não foram divulgados.
A PM informou, em nota, que realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi detido até o encerramento da ocorrência. A corporação não explicou se houve relato de testemunhas no local, nem se os policiais obtiveram informações sobre a autoria e a motivação do crime.
Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para serem necropsiados e, posteriormente, liberados aos familiares. 
Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Itaguaçu. “Até o momento nenhum suspeito do crime foi detido. Outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, destacou a corporação, em nota.

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