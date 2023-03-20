Homem e mulher são mortos a tiros no meio da rua em Itaguaçu

Um homem e uma mulher foram assassinados a tiros no meio de uma rua no bairro Barro Preto, em Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde deste domingo (19). Segundo a Polícia Militar, os óbitos foram confirmados no local por uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os nomes e idades das vítimas não foram divulgados.

A PM informou, em nota, que realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi detido até o encerramento da ocorrência. A corporação não explicou se houve relato de testemunhas no local, nem se os policiais obtiveram informações sobre a autoria e a motivação do crime.

Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para serem necropsiados e, posteriormente, liberados aos familiares.