Homem é preso por se masturbar ao lado de mulher em ônibus no ES

Um homem de 63 anos acabou preso após ser flagrado se masturbando ao lado de uma passageira dentro de um ônibus na noite desse domingo (19), na BR 262, em Viana. O veículo em que estavam o autor e a vítima havia saído de Minas Gerais com destino a Vitória, no Espírito Santo.
Segundo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a jovem de 22 anos estava sentada em uma poltrona ao lado do suspeito. Como em alguns momentos ele colocou a mão na perna dela, diante da situação constrangedora, a mulher acendeu a luz interna do ônibus e flagrou o homem se masturbando.
Para comprovar a situação, a jovem passou a filmar a importunação. A PM foi acionada quando o ônibus passava pela BR 262, em Viana, e encaminhou suspeito à Delegacia Regional de Cariacica. Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado por importunação sexual e encaminhado ao Sistema Prisional.