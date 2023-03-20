Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Importunação sexual

Homem é preso por se masturbar ao lado de mulher em ônibus no ES

Jovem de 22 anos percebeu a situação, ligou a luz interna do ônibus e flagrou o suspeito de 63 anos se masturbando ao lado dela; prisão ocorreu na BR 262, neste domingo (19)

Publicado em 20 de Março de 2023 às 12:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2023 às 12:37
Um homem de 63 anos acabou preso após ser flagrado se masturbando ao lado de uma passageira dentro de um ônibus na noite desse domingo (19), na BR 262, em Viana. O veículo em que estavam o autor e a vítima havia saído de Minas Gerais com destino a Vitória, no Espírito Santo.
Segundo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a jovem de 22 anos estava sentada em uma poltrona ao lado do suspeito. Como em alguns momentos ele colocou a mão na perna dela, diante da situação constrangedora, a mulher acendeu a luz interna do ônibus e flagrou o homem se masturbando.
Para comprovar a situação, a jovem passou a filmar a importunação. A PM foi acionada quando o ônibus passava pela BR 262, em Viana, e encaminhou suspeito à Delegacia Regional de Cariacica. Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado por importunação sexual e encaminhado ao Sistema Prisional.

Veja Também

Jovem é presa após brigar com irmãs e incendiar casa em Vitória

Homem e mulher são mortos a tiros no meio da rua em Itaguaçu

Marido mata mulher e morre ao pular da janela de casa em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 262 Polícia Civil Viana Importunação sexual Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados