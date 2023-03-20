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Tráfico de drogas

Operação prende integrantes de organização criminosa no Caparaó

A operação foi realizada no município de Brejetuba e prendeu três mulheres, três homens e um adolescente

Publicado em 20 de Março de 2023 às 12:41

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 mar 2023 às 12:41
Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar conseguiu prender seis pessoas (três homens e três mulheres) e apreender um adolescente em Brejetuba, região do Caparaó, na última sexta-feira (17). Todos são investigados por integrarem organização criminosa voltada para tráfico e associação para o tráfico de drogas no município.
Segundo o delegado Bruno Alves Rodrigues, a operação foi a etapa externa das investigações que se iniciaram há alguns meses, com o objetivo de identificar e reprimir a ação de traficantes de drogas naquelas comunidades. Também foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça.
Operação da prende integrantes de organização criminosa na região do Caparaó
Cerca de 60 policiais participaram da operação Crédito: Polícia Civil
“Das sete pessoas encarceradas na operação de hoje, apenas uma delas é natural do município. Todos os outros são provenientes da Região Metropolitana de Vitória, havendo indícios de que possam ter vínculos com facções criminosas maiores, demonstrando a migração de criminosos para o interior do Estado”, disse o delegado.
Ainda de acordo com Rodrigues, o município tem sido assolado nos últimos meses por uma disputa entre estes grupos rivais,  sobretudo na Sede.
A operação, segundo o delegado, é fruto do planejamento operacional das polícias Civil e Militar com foco principal de reprimir e prevenir crimes violentos. “O resultado obtido servirá de base para prosseguirmos nas investigações em busca de identificar outros integrantes da organização criminosa, instruindo o inquérito com indícios e provas robustas para possibilitar a manutenção das prisões e consequentes condenações”, afirmou.

Apreensões

Durante a ação foram apreendidas 31 pedras de crack, 17 pinos de cocaína, nove buchas de maconha, 11 aparelhos smartphones, três câmeras de vigilância residencial, uma espingarda, uma munição 9 mm, um relógio de ouro, um cordão de ouro, R$ 2.779,50 apreendidos.
A operação contou com a participação de 60 policiais que atuam em Ibatiba, Venda Nova do Imigrante, Muniz Freire e Iúna.

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