Homem é preso suspeito de matar ex-namorado da esposa dele no ES

Segundo a Polícia Militar, a vítima trabalhava na Prefeitura de Baixo Guandu. A reportagem de A Gazeta apurou que Admeir era Agente de Combate às Endemias do município. Ele havia procurado a Delegacia de Polícia Civil pouco antes do crime para denunciar ameaças feitas pelo suspeito. Durante uma ligação para a polícia, a vítima foi surpreendida pelo criminoso, que estava em uma motocicleta. Na chamada, foi possível ouvir os disparos e, em seguida, o silêncio.