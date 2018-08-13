Homem é preso suspeito de estuprar meninas em Itapemirim

Delegacia de Itapemirim, onde o caso será investigado Crédito: Divulgação | Governo do Estado

Um homem de 38 anos foi preso na noite deste domingo (12) no bairro Saco dos Cações, em Marataízes , no Litoral Sul, suspeito de estuprar quatro meninas com idades entre 6 e 13 anos. Uma delas é filha dele.

De acordo com a Polícia Militar, a ex-mulher do suspeito teria descoberto o crime, que acontecia há meses, na noite deste domingo e, em seguida, acionou a PM. Ela contou que está separada do suspeito e que, durante visita à filha do casal, uma menina de nove anos, ele violentava outras meninas, que não contaram pois eram intimidadas. Ainda de acordo com a mulher, uma filha dela, de outro relacionamento, de seis anos, também é vítima do ex.

A PM não soube informar se as outras duas vítimas, de seis e de 13 anos, tem algum grau de parentesco com as filhas da mulher.

A mãe das vítimas ainda disse para a polícia que descobriu que os estupros aconteciam sempre que ele ia visitar a filha em Graúna, interior de Itapemirim, onde ela mora. E que ele chegou a dar bebida alcoólica para as crianças. Ainda segundo a mulher, ele levava as vítimas para dar voltas de motocicleta, ficava nu na frente delas e mostrava vídeos pornográficos.