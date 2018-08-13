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Sul do ES

Homem é preso suspeito de estuprar meninas em Itapemirim

Uma das vítimas, de nove anos, é filha dele

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 15:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 15:33
Delegacia de Itapemirim, onde o caso será investigado Crédito: Divulgação | Governo do Estado
Um homem de 38 anos foi preso na noite deste domingo (12) no bairro Saco dos Cações, em Marataízes, no Litoral Sul, suspeito de estuprar quatro meninas com idades entre 6 e 13 anos. Uma delas é filha dele.
De acordo com a Polícia Militar, a ex-mulher do suspeito teria descoberto o crime, que acontecia há meses, na noite deste domingo e, em seguida, acionou a PM. Ela contou que está separada do suspeito e que, durante visita à filha do casal, uma menina de nove anos, ele violentava outras meninas, que não contaram pois eram intimidadas. Ainda de acordo com a mulher, uma filha dela, de outro relacionamento,  de seis anos, também é vítima do ex.
A PM não soube informar se as outras duas vítimas, de seis e de 13 anos, tem algum grau de parentesco com as filhas da mulher.
A mãe das vítimas ainda disse para a polícia que descobriu que os estupros aconteciam sempre que ele ia visitar a filha em Graúna, interior de Itapemirim, onde ela mora. E que ele chegou a dar bebida alcoólica para as crianças. Ainda segundo a mulher, ele levava as vítimas para dar voltas de motocicleta, ficava nu na frente delas e mostrava vídeos pornográficos.
O suspeito foi preso quando estava em casa. Ele foi levado para a Delegacia de plantão de Itapemirim, onde foi ouvido e liberado. Em nota, a Polícia Civil informou que foi instaurado um inquérito para investigar o caso. No momento, outras informações não serão passadas para não atrapalhar a apuração dos fatos.

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