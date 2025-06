Crime

Homem é preso suspeito de estuprar menina de 11 anos em Afonso Cláudio

Um homem de 51 anos foi preso no último domingo (22) suspeito de abusar de uma menina de 11 anos em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. A Polícia Militar disse que a criança contou para a mãe que os abusos aconteceram durante a madrugada após suspeito, que é conhecido e residência que as duas, entrar no quarto dela. >