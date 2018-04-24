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Vítima de 10 anos

Homem é preso suspeito de estuprar filha da namorada em Cariacica

Vítima tem 10 anos. A prisão foi realizada em Cariacica pela equipe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 13:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 13:56
Prisão foi realizada pela equipe da DPCA Crédito: Fernando Madeira | GZ
Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (24) suspeito de estuprar uma menina de 10 anos, filha da namorada dele. A prisão foi realizada em Cariacica pela equipe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).
Segundo o delegado Lorenzo Pazolini, o suspeito namorava há cinco meses com a mãe da vítima. "Após cometer os abusos, ao tomar conhecimento de que a família da vítima teria procurado a polícia, o homem passou a ameçar tanto os familiares, quanto a própria vítima. Ele queria que a menina fosse à delegacia e mentisse, dizendo que não foi abusada", afirmou Pazolini.
Ainda de acordo com o delegado, o homem já foi preso em 2014 pelo mesmo crime. O suspeito será encaminhado para o presídio de Xuri, em Vila Velha.
"Temos certeza que, com as provas colhidas, ele será condenado pelo crime de estupro com pena de 8 a 15 anos de reclusão", finalizou o delegado.
Homem é preso suspeito de estuprar filha da namorada em Cariacica

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