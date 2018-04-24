Homem é preso suspeito de estuprar filha da namorada em Cariacica

Prisão foi realizada pela equipe da DPCA Crédito: Fernando Madeira | GZ

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (24) suspeito de estuprar uma menina de 10 anos, filha da namorada dele. A prisão foi realizada em Cariacica pela equipe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Segundo o delegado Lorenzo Pazolini, o suspeito namorava há cinco meses com a mãe da vítima. "Após cometer os abusos, ao tomar conhecimento de que a família da vítima teria procurado a polícia, o homem passou a ameçar tanto os familiares, quanto a própria vítima. Ele queria que a menina fosse à delegacia e mentisse, dizendo que não foi abusada", afirmou Pazolini.

Ainda de acordo com o delegado, o homem já foi preso em 2014 pelo mesmo crime. O suspeito será encaminhado para o presídio de Xuri, em Vila Velha.

"Temos certeza que, com as provas colhidas, ele será condenado pelo crime de estupro com pena de 8 a 15 anos de reclusão", finalizou o delegado.