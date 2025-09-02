Funcionária flagrou

Homem é preso suspeito de estuprar adolescente em shopping de Linhares

Suspeito de 48 anos teria atacado menino de 15 anos no banheiro do shopping; prisão ocorreu na segunda-feira (1º) após investigação da Polícia Civil.

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 11:40

Antonio Carlos Toretta da Silva, de 48 anos, foi preso suspeito de estuprar um adolescente em Linhares Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 48 anos foi preso suspeito de estuprar um adolescente de 15 anos no banheiro de um shopping em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A prisão ocorreu nesta segunda-feira (1º), na residência do suspeito, identificado como Antonio Carlos Toretta da Silva. O crime aconteceu em 6 de junho, quando a vítima foi atacada enquanto lavava as mãos.

A delegada Viviane de Mattos Furtado Rezende, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares, disse que o adolescente contou à polícia que Antônio chegou fazendo gestos obscenos. Para evitar que o menino saísse, o suspeito teria o segurado pelo braço enquanto abusava sexualmente da vítima.

Uma funcionária presenciou a situação e gritou com o homem, que fugiu correndo, segundo a Polícia Civil. As investigações começaram após denúncia do crime ser registrada em unidade policial. Por meio de câmeras de segurança, policiais identificaram o suspeito reconhecido pela vítima e pela testemunha. Antonio Carlos foi indiciado pelo crime de estupro qualificado contra vítima menor de idade e teve o mandado de prisão expedido pela Justiça.

“É importante frisar que o crime de estupro não ocorre apenas quando há o coito. A lei também inclui como estupro forçar a vítima a praticar qualquer ato sexual, usar de violência ou ameaça, ou praticar atos libidinosos, como tocar as partes íntimas da vítima sem permissão. Por isso, este homem está respondendo por estupro consumado”, explicou a delegada Viviane de Mattos Furtado Rezende.

Os nomes da vítima e da testemunha não foram divulgados para preservar a identidade do jovem, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Antonio Carlos Toretta da Silva e deixa este espaço aberto para um posicionamento

Observava possíveis vítimas

A Polícia Civil disse que as investigações revelaram que Antonio Carlos tinha o hábito de frequentar o local, observando e seguindo pessoas do sexo masculino que entravam no banheiro. A corporação disse que a atitude caracteriza "um padrão de comportamento predatório", e alerta que pode haver outras possíveis vítimas.

Ajude a polícia A Polícia Civil orienta que, se alguém reconhecer o suspeito como autor de outro crime, deve procurar a delegacia e registre um Boletim de Ocorrência, para que o caso também seja devidamente investigado. A DPCAI de Linhares funciona no prédio da Delegacia Regional de Linhares, na Rua José Cândido Durão, sem nº, bairro Três Barras, Linhares. Orientações podem ser obtidas por meio dos telefones da delegacia: (27) 99528-5778 / (27) 98802-4736. O Boletim também pode ser registrado em qualquer outra Delegacia de Polícia Civil do Estado.

