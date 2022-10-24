Homem é preso suspeito de armazenar imagens de sexo com crianças no ES

Operação Abutre V foi deflagrada para combater a exploração infantil Crédito: Polícia Federal

Um homem de 30 anos, que atuava como funcionário de uma empresa de saúde privada, foi preso em flagrante pela Polícia Federal nesta segunda-feira (24) por armazenar vídeos e imagens contendo abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes no Espírito Santo

A prisão ocorreu no município de Cariacica , na região da Grande Vitória, em cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Durante a ação, foi apreendido um laptop com grande volume de materiais ilícitos.

Também foi constatado que o suspeito participava de diversos fóruns na deepweb (uma zona da internet que não pode ser detectada facilmente e garante anonimato aos navegantes), nos quais os participantes buscavam acesso ou compartilhamento de imagens e vídeos de menores de idade.

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Operação Abutre: O nome da operação foi escolhido em referência à má fama dessas aves, que orbitam o sofrimento de outros seres enquanto buscam alimento, tal qual o comportamento dos predadores sexuais, que submetem suas vítimas e as mantêm em permanente estado de aniquilação emocional.

O individuo responderá pela prática de posse ou armazenamento de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, previsto pela Lei 8.069/1990. Caso seja condenado, as penas podem chegar a quatro anos de prisão.

NOVA OPERAÇÃO

Segundo a PF, as ações desta segunda-feira fazem parte da Operação Abutre V, cujo objetivo é colher elementos que identifiquem outros suspeitos envolvidos ou outros crimes ainda mais graves, como estupro de vulneráveis, seguido do seu registro, armazenamento ou divulgação das imagens ou vídeos.