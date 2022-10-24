Homem é preso suspeito de armazenar imagens de sexo com crianças no ES

Um homem de 30 anos, que atuava como funcionário de uma empresa de saúde privada, foi preso em flagrante pela Polícia Federal
nesta segunda-feira (24) por armazenar vídeos e imagens contendo abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes no Espírito Santo
.
A prisão ocorreu no município de Cariacica
, na região da Grande Vitória, em cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Durante a ação, foi apreendido um laptop com grande volume de materiais ilícitos.
Também foi constatado que o suspeito participava de diversos fóruns na deepweb (uma zona da internet que não pode ser detectada facilmente e garante anonimato aos navegantes), nos quais os participantes buscavam acesso ou compartilhamento de imagens e vídeos de menores de idade.
O individuo responderá pela prática de posse ou armazenamento de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, previsto pela Lei 8.069/1990. Caso seja condenado, as penas podem chegar a quatro anos de prisão.
Segundo a PF, as ações desta segunda-feira fazem parte da Operação Abutre V, cujo objetivo é colher elementos que identifiquem outros suspeitos envolvidos ou outros crimes ainda mais graves, como estupro de vulneráveis, seguido do seu registro, armazenamento ou divulgação das imagens ou vídeos.
O trabalho é decorrente de cooperação técnica-investigativa entre o Serviço de Repressão aos Crimes de Ódio e Pornografia da Polícia Federal
e o National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), que informa o órgão central de Brasília quando há indícios de criminosos atuando no Brasil.