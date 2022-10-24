Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em flagrante

Homem é preso suspeito de armazenar imagens de sexo com crianças no ES

Segundo a Polícia Federal, o indivíduo também participava de fóruns na internet para compartilhar os materiais; ele foi preso em Cariacica, nesta segunda (24)

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 19:31

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

24 out 2022 às 19:31
Operação Abutre V foi deflagrada pela Polícia Federal
Operação Abutre V foi deflagrada para combater a exploração infantil Crédito: Polícia Federal
Um homem de 30 anos, que atuava como funcionário de uma empresa de saúde privada, foi preso em flagrante pela Polícia Federal nesta segunda-feira (24) por armazenar vídeos e imagens contendo abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes no Espírito Santo
A prisão ocorreu no município de Cariacica, na região da Grande Vitória, em cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Durante a ação, foi apreendido um laptop com grande volume de materiais ilícitos.
Também foi constatado que o suspeito participava de diversos fóruns na deepweb (uma zona da internet que não pode ser detectada facilmente e garante anonimato aos navegantes), nos quais os participantes buscavam acesso ou compartilhamento de imagens e vídeos de menores de idade.
Homem é preso suspeito de armazenar imagens de sexo com crianças no ES

Operação Abutre:

O nome da operação foi escolhido em referência à má fama dessas aves, que orbitam o sofrimento de outros seres enquanto buscam alimento, tal qual o comportamento dos predadores sexuais, que submetem suas vítimas e as mantêm em permanente estado de aniquilação emocional.

O individuo responderá pela prática de posse ou armazenamento de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, previsto pela Lei 8.069/1990. Caso seja condenado, as penas podem chegar a quatro anos de prisão.

NOVA OPERAÇÃO 

Segundo a PF, as ações desta segunda-feira fazem parte da Operação Abutre V, cujo objetivo é colher elementos que identifiquem outros suspeitos envolvidos ou outros crimes ainda mais graves, como estupro de vulneráveis, seguido do seu registro, armazenamento ou divulgação das imagens ou vídeos.
O trabalho é decorrente de cooperação técnica-investigativa entre o Serviço de Repressão aos Crimes de Ódio e Pornografia da Polícia Federal e o National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), que informa o órgão central de Brasília quando há indícios de criminosos atuando no Brasil.
Na última quarta-feira (19), um homem de 30 anos, que trabalha como assistente de escritório em Castelo, no Sul do Espírito Santo, também foi preso pela corporação pela mesma prática. A ação fez parte da Operação Abutre IV, e antecedeu uma nova fase das investigações da Polícia Federal

Veja Também

Corpo amarrado é achado em casa abandonada em Vila Velha

Empresário é preso por armazenar imagens de sexo com crianças no ES

"Vocês sabiam"? Trio de irmãos do ES bomba no Tik Tok com vídeos curiosos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Polícia Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados