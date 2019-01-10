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Crime

Homem é preso suspeito de aplicar "golpe da locadora" no ES

Adelbrando Vieira Santos, de 39 anos, estava com um carro de locadora na hora do cumprimento do mandado de prisão

Publicado em 10 de Janeiro de 2019 às 18:42

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

10 jan 2019 às 18:42
À esquerda, Ramon Colli Oliveira, de 33 anos, que está foragido da polícia; à direita, Adelbrando Vieira Santos, de 39 anos, preso nesta quinta-feira (10) Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem foi preso nesta quinta-feira (10) suspeito de integrar uma associação criminosa envolvida no "golpe da locadora". De acordo a Polícia Civil, esta operação é continuação da investigação que começou no final do ano passado.
O suspeito, identificado como Adelbrando Vieira Santos, de 39 anos, estava com um carro de locadora na hora do cumprimento do mandado de prisão, e por isso foi preso e o veículo apreendido. Junto a ele, foram encontrados diversos cartões de crédito e máquinas de cartão.
Outro integrante da associação criminosa é Ramon Colli Oliveira, de 33 anos, que também é procurado pela polícia. Além de praticar o golpe da locadora, ele também é suspeito e está foragido da polícia por envolvimento no caso do cantor sertanejo da dupla Jads&Jadson, vítima de golpe que perdeu R$ 300 mil em joias em Vitória.
"Ele e Ramon aliciavam pessoas e pagavam cerca de R$ 1 mil reais para que elas fossem até as locadoras do Aeroporto de Vitória, locassem um veículo e passassem para os criminosos que vendiam esses carros", explicou a delegada Rhaiana Bremenkamp, responsável pela Delegacia Especializada de Defraudações e Falsificações (Defa).
A delegada informou que algumas vítimas procuraram a polícia de forma espontânea informando que foram aliciadas, e outras acabaram sendo procuradas pelo órgão porque o nome delas constavam nos documentos das locadoras.
"Essas pessoas serão investigadas. Ramon está foragido e temos mandado de prisão para ser cumprido. Ele tem histórico criminal e estava sendo investigado desde novembro", concluiu.
Além de ser investigado pelo golpe da locadora, Ramon é suspeito de estelionato, tráfico, extorsão e já foi condenado por questões de roubo a banco.
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