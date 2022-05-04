Homem é preso recebendo dinheiro falso pelos Correios em Vila Velha

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante enquanto recebia uma encomenda com dinheiro falso em uma agência dos Correios no bairro Santa Inês, em Vila Velha . Com o suspeito, foi encontrado um pacote contendo R$ 1 mil em notas falsas de R$ 100. A prisão foi realizada pela Polícia Federal (PF) na tarde desta quarta-feira (4).

Segundo a PF, a ação foi iniciada após a Área de Segurança dos Correios acionar a polícia informando sobre uma encomenda suspeita. Os policiais foram ao local e acompanharam o momento em que o homem retirava o pacote. Os agentes de segurança constataram que no interior da mercadoria haviam cédulas falsas e prenderam o suspeito em flagrante.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, o detido confessou que adquiriu as notas por um aplicativo de mensagens. No entanto, o homem alegou que não sabia informar quem seria o vendedor.

A corporação informou que o homem foi levado para a Superintendência da Polícia Federal para formalização do auto de prisão em flagrante e será conduzido para o sistema prisional. Ele responderá pelo crime de moeda falsa, com pena que varia de três a 12 anos de prisão.