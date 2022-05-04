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Flagrante

Homem é preso recebendo dinheiro falso pelos Correios em Vila Velha

Com o suspeito, foi encontrado um pacote com R$ 1 mil em notas falsas de R$ 100. Ele foi detido no momento em que retirava a encomenda em agência no bairro Santa Inês

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 17:35

Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

04 mai 2022 às 17:35
Um homem de 34 anos foi preso em flagrante enquanto recebia uma encomenda com dinheiro falso em uma agência dos Correios no bairro Santa Inês, em Vila Velha.  Com o suspeito, foi encontrado um pacote contendo R$ 1 mil em notas falsas de R$ 100. A prisão foi realizada pela Polícia Federal (PF) na tarde desta quarta-feira (4). 
Segundo a PF, a ação foi iniciada após a Área de Segurança dos Correios acionar a polícia informando sobre uma encomenda suspeita. Os policiais foram ao local e acompanharam o momento em que o homem retirava o pacote. Os agentes de segurança constataram que no interior da mercadoria haviam cédulas falsas e prenderam o suspeito em flagrante.
Ainda de acordo com a Polícia Federal, o detido confessou que adquiriu as notas por um aplicativo de mensagens. No entanto, o homem alegou que não sabia informar quem seria o vendedor.
A corporação informou que o homem foi levado para a Superintendência da Polícia Federal para formalização do auto de prisão em flagrante e será conduzido para o sistema prisional. Ele responderá pelo crime de moeda falsa, com pena que varia de três a 12 anos de prisão.
A polícia ressaltou que as investigações vão prosseguir para buscar mais provas e apurar o envolvimento de mais pessoas no crime.

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